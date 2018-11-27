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ADX Fractal Signals （ADX 分形信号）指标基于对四个指标的读取: ADX, DMI, CCI 和 Fractals。
它有五个输入参数:
- ADX period - ADX 和 DMI 计算的周期数
- CCI period - CCI 计算周期数
- CCI bullish signal level - 用于多头信号的 CCI 水平
- CCI bearish signal level - 用于空头信号的 CCI 水平
- Use alerts - 当信号出现时是否使用提醒 (Yes/No)
信号激活条件:
- 买入信号:
- ADX 连续两个柱增长
- DMI Plus 超过 DMI Minus
- 连续三个柱 CCI 超过 CCI 多头水平
- 出现了新的底部分形 (支撑)
- 卖出信号:
- ADX 连续两个柱降低
- DMI Plus 小于 DMI Minus
- 连续三个柱 CCI 低于 CCI 空头水平
- 出现了新的顶部分形 (阻力)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22924
BB_OutsideCandle_Alert
布林带外部烛形提醒指标RSICloudBG
RSICloud 指标，在超买/超卖区域的背景中做了填充，在它们之间的通道也做了填充。
ATRStops_v1_Candle
烛形形式的 ATRStops_v1 指标WyattsPivots
这个指标可以画出支撑/阻力水平和区域