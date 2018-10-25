GlamTrader

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre. Стоп лосс и Тейк профит можно устанавливать отдельно для BUY и SELL позиций.

В рынке всегда не более одной позиции, поэтому советник может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах.

Торговые сигналы:

К позициям применяется трейлинг - при этом уже и для BUY и для SELL позиций параметры трейлинга (Trailing Stop и Trailing Step) одинаковые.