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GlamTrader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre. Стоп лосс и Тейк профит можно устанавливать отдельно для BUY и SELL позиций.
В рынке всегда не более одной позиции, поэтому советник может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах.
Торговые сигналы:
К позициям применяется трейлинг - при этом уже и для BUY и для SELL позиций параметры трейлинга (Trailing Stop и Trailing Step) одинаковые.
Эксперт Exp_XFisher_org_v1 на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1.XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними
Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфеймаRL algorithms
Библиотеки по мотивам одноименной статьи "RDF в обучении с подкреплением"