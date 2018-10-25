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Советники

GlamTrader - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1562
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
GlamTrader.mq5 (48.54 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
laguerre.mq5 (5.31 KB) просмотр
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre. Стоп лосс и Тейк профит можно устанавливать отдельно для BUY и SELL позиций.

В рынке всегда не более одной позиции, поэтому советник может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах.

Торговые сигналы:

GlamTrader

К позициям применяется трейлинг - при этом уже и для BUY и для SELL позиций параметры трейлинга (Trailing Stop и Trailing Step) одинаковые.

Exp_XFisher_org_v1 Exp_XFisher_org_v1

Эксперт Exp_XFisher_org_v1 на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1.

XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними

Contrarian trade MA Contrarian trade MA

Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфейма

RL algorithms RL algorithms

Библиотеки по мотивам одноименной статьи "RDF в обучении с подкреплением"