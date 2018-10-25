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Exp_XFisher_org_v1 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_XFisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между нимиXFisher_org_v2_Candle_Alerts
Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов
Используются стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre.Contrarian trade MA
Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфейма