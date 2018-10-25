Эксперт Exp_XFisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:





Рис. 2. График результатов тестирования