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Exp_XFisher_org_v1 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_XFisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними

XFisher_org_v2_Candle_Alerts XFisher_org_v2_Candle_Alerts

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов

GlamTrader GlamTrader

Используются стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre.

Contrarian trade MA Contrarian trade MA

Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфейма