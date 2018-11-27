请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
GlamTrader - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1636
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标。可以为买入和卖出仓位独立设置止损和获利。
EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。
交易信号:
对仓位可以使用跟踪止损 - 跟踪止损参数 (Trailing Stop 和 Trailing Step) 对于买入和卖出仓位是相同的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22906
XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
XFisher_org_v2_Candle_Alert 指标，对超买/超卖区域的背景进行了填充，而且对于它们之间的通道也进行了填充。Exp_XFisher_org_v1
Exp_XFisher_org_v1 EA 交易是基于 XFisher_org_v1 振荡指标信号的.
XFisher_org_v2_Candle_Alerts
XFisher_org_v2_Candle 指标在交易信号来临时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可用的信号选项Gaps OHLC
这个指标在柱形图上显示了差距。