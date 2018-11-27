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EA

GlamTrader - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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GlamTrader.mq5 (48.54 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
laguerre.mq5 (5.31 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标。可以为买入和卖出仓位独立设置止损和获利。

EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

交易信号:

GlamTrader

对仓位可以使用跟踪止损 - 跟踪止损参数 (Trailing Stop 和 Trailing Step) 对于买入和卖出仓位是相同的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22906

XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

XFisher_org_v2_Candle_Alert 指标，对超买/超卖区域的背景进行了填充，而且对于它们之间的通道也进行了填充。

Exp_XFisher_org_v1 Exp_XFisher_org_v1

Exp_XFisher_org_v1 EA 交易是基于 XFisher_org_v1 振荡指标信号的.

XFisher_org_v2_Candle_Alerts XFisher_org_v2_Candle_Alerts

XFisher_org_v2_Candle 指标在交易信号来临时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可用的信号选项

Gaps OHLC Gaps OHLC

这个指标在柱形图上显示了差距。