GlamTrader

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标。可以为买入和卖出仓位独立设置止损和获利。

EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

交易信号:

对仓位可以使用跟踪止损 - 跟踪止损参数 (Trailing Stop 和 Trailing Step) 对于买入和卖出仓位是相同的。