Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

