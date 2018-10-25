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Индикаторы

XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert

XFisher_org_v2_Candle_Alerts XFisher_org_v2_Candle_Alerts

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов

Gaps OHLC Gaps OHLC

Индикатор показывает на гистограмме размер гэпа.

Exp_XFisher_org_v1 Exp_XFisher_org_v1

Эксперт Exp_XFisher_org_v1 на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1.

GlamTrader GlamTrader

Используются стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre.