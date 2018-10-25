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XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналовGaps OHLC
Индикатор показывает на гистограмме размер гэпа.
Эксперт Exp_XFisher_org_v1 на основе сигналов осциллятора XFisher_org_v1.GlamTrader
Используются стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre.