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Индикаторы

Standard_Deviation_Channels_x3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1302
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Stajer59

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора.

//+--------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА              |
//+--------------------------------------------+
input uint N_=240;        // количество свечей для анализа
input double StdDev1=1.0; // девиация первого канала
input double StdDev2=1.5; // девиация второго канала
input double StdDev3=2.0; // девиация третьего канала
input int Shift=0;        // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;   // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels_x3

Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels_x3

Precipice Precipice

Случайный вход. Вход по генератору случайных чисел.

LBS LBS

Работа c отложенными Stop ордерами. Используется индикатор iATR (Average True Range, ATR)

Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов

XFisher_org_v1_X20 XFisher_org_v1_X20

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