Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Standard_Deviation_Channels_x3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1302
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Stajer59
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора.
//+--------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+--------------------------------------------+ input uint N_=240; // количество свечей для анализа input double StdDev1=1.0; // девиация первого канала input double StdDev2=1.5; // девиация второго канала input double StdDev3=2.0; // девиация третьего канала input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels_x3
Precipice
Случайный вход. Вход по генератору случайных чисел.LBS
Работа c отложенными Stop ордерами. Используется индикатор iATR (Average True Range, ATR)
Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналовXFisher_org_v1_X20
Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне