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Standard_Deviation_Channels_x3 - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Stajer59
三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。
//+--------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+--------------------------------------------+ input uint N_=240; // 用于分析的烛形数量 input double StdDev1=1.0; // 第一个通道的偏差 input double StdDev2=1.5; // 第二个通道的偏差 input double StdDev3=2.0; // 第三个通道的偏差 input int Shift=0; // 指标的水平平移柱数 input int PriceShift=0; // 垂直平移点数
图 1. Standard_Deviation_Channels_x3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22893
Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud
三个标准偏差通道，使用的指标缓冲区是根据指标输入参数中定义的柱数的，并且在通道背景中做了填充。XFisher_org_v1_X20
在一个窗口中使用了20个使用额外平滑的Fisher指标（Fisher indicators with extra smoothing）。