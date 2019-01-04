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Standard_Deviation_Channels_x3 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Stajer59

三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。

//+--------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                               |
//+--------------------------------------------+
input uint N_=240;        // 用于分析的烛形数量
input double StdDev1=1.0; // 第一个通道的偏差
input double StdDev2=1.5; // 第二个通道的偏差
input double StdDev3=2.0; // 第三个通道的偏差
input int Shift=0;        // 指标的水平平移柱数
input int PriceShift=0;   // 垂直平移点数

图 1. Standard_Deviation_Channels_x3 指标

图 1. Standard_Deviation_Channels_x3 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22893

Precipice Precipice

随机入场。随机数生成器入场。

LBS LBS

操作止损挂单。这个EA交易使用了iATR (平均真实范围, ATR) 指标

Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

三个标准偏差通道，使用的指标缓冲区是根据指标输入参数中定义的柱数的，并且在通道背景中做了填充。

XFisher_org_v1_X20 XFisher_org_v1_X20

在一个窗口中使用了20个使用额外平滑的Fisher指标（Fisher indicators with extra smoothing）。