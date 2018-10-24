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Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Stajer59
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов.
//+--------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+--------------------------------------------+ input uint N_=240; // количество свечей для анализа input double StdDev1=1.0; // девиация первого канала input double StdDev2=1.5; // девиация второго канала input double StdDev3=2.0; // девиация третьего канала input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud
Standard_Deviation_Channels_x3
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатораPrecipice
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