思路来自于 - Gladiator

mq5 代码作者 - barabashkakvn

注意: EA 是开发用于随机引入市场的!

这个 EA 交易是根据在随机数生成器中得到的数值来建立仓位，止损和获利的设置与在 Stop Loss, Take Profit 参数中设置的一样。

EA 在每一分时工作，市场上不会超过一个仓位，也就是说它在净值账户和锁仓账户中都可以运行，

结果可能是无法预料的:



