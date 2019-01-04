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Precipice - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3732
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Gladiator
mq5 代码作者 - barabashkakvn
注意: EA 是开发用于随机引入市场的!
这个 EA 交易是根据在随机数生成器中得到的数值来建立仓位，止损和获利的设置与在 Stop Loss, Take Profit 参数中设置的一样。
EA 在每一分时工作，市场上不会超过一个仓位，也就是说它在净值账户和锁仓账户中都可以运行，
结果可能是无法预料的:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22889
LBS
操作止损挂单。这个EA交易使用了iATR (平均真实范围, ATR) 指标SignalTable_Sar_WPR_MA
这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。
Standard_Deviation_Channels_x3
三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud
三个标准偏差通道，使用的指标缓冲区是根据指标输入参数中定义的柱数的，并且在通道背景中做了填充。