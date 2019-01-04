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XFisher_org_v1_Alert - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v1 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时会提供提醒、发送电子邮件和推送通知。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=7; // 平滑深度 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint MA_Length=5; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围在 -100 ... +100 之间, 影响转换过程的质量; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均周期数 input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数 input uint NumberofBar=1; // 发送信号的柱编号 input bool SoundON=true; // 允许提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒次数 input bool EMailON=false; // 允许通过电子邮件发送信号 input bool PushON=false; // 允许把信号发送到移动设备
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. XFisher_org_v1_Alert. 主线与信号线交叉
图 2. XFisher_org_v1_Alert. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22865
Stochastic_Histogram_Alert
Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知RVI_Histogram_Alert
RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知
XFisher_org_v1_Candle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1_Candle 指标XFisher_org_v2_Candle_HTF
在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标