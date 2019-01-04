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XFisher_org_v1_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFisher_org_v1_Alert.mq5 (28.55 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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XFisher_org_v1 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时会提供提醒、发送电子邮件和推送通知。

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                             // 平滑深度
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // 平滑方法
input uint MA_Length=5;                           // 平滑深度                    
input int MA_Phase=15;                            // 平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围在 -100 ... +100 之间, 影响转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均周期数                  
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // 价格常数
input int Shift=0;                                // 指标水平平移柱数 
input uint NumberofBar=1;       // 发送信号的柱编号
input bool SoundON=true;        // 允许提醒
input uint NumberofAlerts=2;    // 提醒次数
input bool EMailON=false;       // 允许通过电子邮件发送信号
input bool PushON=false;        // 允许把信号发送到移动设备

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 2. XFisher_org_v1_Alert. 激活提醒

图 1. XFisher_org_v1_Alert. 主线与信号线交叉


图 2. XFisher_org_v1_Alert. 激活提醒

图 2. XFisher_org_v1_Alert. 激活提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22865

Stochastic_Histogram_Alert Stochastic_Histogram_Alert

Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知

RVI_Histogram_Alert RVI_Histogram_Alert

RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知

XFisher_org_v1_Candle_HTF XFisher_org_v1_Candle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1_Candle 指标

XFisher_org_v2_Candle_HTF XFisher_org_v2_Candle_HTF

在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标