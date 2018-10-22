Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XFisher_org_v2_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1225
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_v2_Candle.ex5.
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2_Candle_HTF
XFisher_org_v1_Candle_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXFisher_org_v1_Alert
Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака
Exp_i-KlPrice_Vol
Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_VolExp_i-KlPrice_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol_Direct