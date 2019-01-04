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RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。
//+-----------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; // 指标周期数 input double HighLevel=+0.3; // 超买水平 input double LowLevel=-0.3; // 超卖水平 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数 input uint NumberofBar=1; // 发送信号的柱编号 input bool SoundON=true; // 允许提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒数量 input bool EMailON=false; // 允许通过电子邮件发送信号 input bool PushON=false; // 允许发送信号到移动设备
图 1. RVI_Histogram_Alert 指标. 主线与信号线交叉
图 2. RVI_Histogram_Alert. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22863
MA MACD 仓位平均 v2
这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进XFisher_org_v2_Candle
XFisher_org_v2_Candle 指标使用了浅色来突出显示收盘价位于超买/超卖区域之内的烛形
Stochastic_Histogram_Alert
Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知XFisher_org_v1_Alert
XFisher_org_v1 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时会提供提醒、发送电子邮件和推送通知