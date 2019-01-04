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RVI_Histogram_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。

//+-----------------------------------+
//|  指标的输入参数                      |
//+-----------------------------------+
input uint RVIPeriod=14;                       // 指标周期数
input double HighLevel=+0.3;                   // 超买水平
input double LowLevel=-0.3;                    // 超卖水平
input int Shift=0;                             // 指标水平平移柱数
input uint NumberofBar=1;       // 发送信号的柱编号
input bool SoundON=true;        // 允许提醒
input uint NumberofAlerts=2;    // 提醒数量
input bool EMailON=false;       // 允许通过电子邮件发送信号
input bool PushON=false;        // 允许发送信号到移动设备


图 1. RVI_Histogram_Alert 指标. 主线与信号线交叉

图 1. RVI_Histogram_Alert 指标. 主线与信号线交叉


图 2. RVI_Histogram_Alert. 激活提醒

图 2. RVI_Histogram_Alert. 激活提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22863

MA MACD 仓位平均 v2 MA MACD 仓位平均 v2

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进

XFisher_org_v2_Candle XFisher_org_v2_Candle

XFisher_org_v2_Candle 指标使用了浅色来突出显示收盘价位于超买/超卖区域之内的烛形

Stochastic_Histogram_Alert Stochastic_Histogram_Alert

Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知

XFisher_org_v1_Alert XFisher_org_v1_Alert

XFisher_org_v1 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时会提供提醒、发送电子邮件和推送通知