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XFisher_org_v2_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор XFisher_org_v1_Candle с выделением свечей, Close которых закрылся в зоне перекупленности или перепроданности более ярким цветом.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2
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