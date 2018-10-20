Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.



Индикатор XFisher_org_v1_Candle с выделением свечей, Close которых закрылся в зоне перекупленности или перепроданности более ярким цветом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XFisher_org_v2