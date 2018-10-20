CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1418
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  Stochastic_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Stochastic_Histogram.ex5.

Рис.1. Индикатор Stochastic_Histogram_HTF

Рис.1. Индикатор Stochastic_Histogram_HTF

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов.

MA MACD Position averaging MA MACD Position averaging

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.

XFisher_org_v2_Candle XFisher_org_v2_Candle

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с выделением свечей, Close которых закрылся в зоне перекупленности или перепроданности более ярким цветом

MA MACD Position averaging v2 MA MACD Position averaging v2

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке. Развитие версии 1.0