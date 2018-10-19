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MA MACD Position averaging - эксперт для MetaTrader 5

Myth63 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1951
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Myth63

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проводит проверку на торговый сигнал или на доливку только в момент рождения нового бара.

Советник торгует по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если позиция убыточна на более чем Step lossing pips - то тогда открываем ещё одну позицию (в направлении убыточной позиции), но уже увеличенным лотом (учитывается коэффициент Lot coefficient).

В рынке всегда одна позиции или несколько позиций но одного направления. В советнике используются два параметра: Indent price from MA и Ratio of MAIN to SIGNAL (оба этих параметра показаны на рисунке ниже)

MA MACD Position averaging

Пример сигнала для BUY: индикатор MACD ниже "0.0" и основная линия (MAIN) выше сигнальной линии (SIGNAL) и текущая цена выше индикатора Moving Average. Но к этому условию добавляются два фильтра:

  • Ratio of MAIN to SIGNAL - отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL)
  • Indent price from MA - отступ цены от индикатора

Можно выбирать на каком баре проводить проверку - на нулевом (текущем) или на баре #1: задаётся параметром Bar Current.


Немного о работе советника

На новом баре собирается информация: количество BUY и SELL позиций, самая убыточная (по количеству pips) позиция BUY и SELL. Если окажется, что есть и BUY и SELL позиции одновременно - это ошибочная ситуация и принимается решение о принудительном закрытии ВСЕХ позиций. сли обнаружена самая убыточная позиция и она убыточна более чем на Step lossing pips, тогда запоминаются параметры этой позиции: тикет и количество лотов.

XFisher_org_v1_Candle XFisher_org_v1_Candle

Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде

XFisher_org_v1_HTF XFisher_org_v1_HTF

Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов.

Stochastic_Histogram_HTF Stochastic_Histogram_HTF

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах