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MA MACD Position averaging - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Myth63
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник проводит проверку на торговый сигнал или на доливку только в момент рождения нового бара.
Советник торгует по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если позиция убыточна на более чем Step lossing pips - то тогда открываем ещё одну позицию (в направлении убыточной позиции), но уже увеличенным лотом (учитывается коэффициент Lot coefficient).
В рынке всегда одна позиции или несколько позиций но одного направления. В советнике используются два параметра: Indent price from MA и Ratio of MAIN to SIGNAL (оба этих параметра показаны на рисунке ниже)
Пример сигнала для BUY: индикатор MACD ниже "0.0" и основная линия (MAIN) выше сигнальной линии (SIGNAL) и текущая цена выше индикатора Moving Average. Но к этому условию добавляются два фильтра:
- Ratio of MAIN to SIGNAL - отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL)
- Indent price from MA - отступ цены от индикатора
Можно выбирать на каком баре проводить проверку - на нулевом (текущем) или на баре #1: задаётся параметром Bar Current.
Немного о работе советника
На новом баре собирается информация: количество BUY и SELL позиций, самая убыточная (по количеству pips) позиция BUY и SELL. Если окажется, что есть и BUY и SELL позиции одновременно - это ошибочная ситуация и принимается решение о принудительном закрытии ВСЕХ позиций. сли обнаружена самая убыточная позиция и она убыточна более чем на Step lossing pips, тогда запоминаются параметры этой позиции: тикет и количество лотов.
Индикатор XFisher_org_v1 в свечном видеXFisher_org_v1_HTF
Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов.Stochastic_Histogram_HTF
Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах