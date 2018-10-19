MA MACD Position averaging

Автор идеи - Myth63

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проводит проверку на торговый сигнал или на доливку только в момент рождения нового бара.

Советник торгует по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если позиция убыточна на более чем Step lossing pips - то тогда открываем ещё одну позицию (в направлении убыточной позиции), но уже увеличенным лотом (учитывается коэффициент Lot coefficient).

В рынке всегда одна позиции или несколько позиций но одного направления. В советнике используются два параметра: Indent price from MA и Ratio of MAIN to SIGNAL (оба этих параметра показаны на рисунке ниже)





Пример сигнала для BUY: индикатор MACD ниже "0.0" и основная линия (MAIN) выше сигнальной линии (SIGNAL) и текущая цена выше индикатора Moving Average. Но к этому условию добавляются два фильтра:

Ratio of MAIN to SIGNAL - отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL)

- отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL) Indent price from MA - отступ цены от индикатора

Можно выбирать на каком баре проводить проверку - на нулевом (текущем) или на баре #1: задаётся параметром Bar Current.





Немного о работе советника

На новом баре собирается информация: количество BUY и SELL позиций, самая убыточная (по количеству pips) позиция BUY и SELL. Если окажется, что есть и BUY и SELL позиции одновременно - это ошибочная ситуация и принимается решение о принудительном закрытии ВСЕХ позиций. сли обнаружена самая убыточная позиция и она убыточна более чем на Step lossing pips, тогда запоминаются параметры этой позиции: тикет и количество лотов.