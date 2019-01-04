请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Stochastic_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1335
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Histogram 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 Stochastic_Histogram.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Stochastic_Histogram_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22848
Nerve
这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。MA MACD 仓位平均
这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。
XFisher_org_v2_Candle
XFisher_org_v2_Candle 指标使用了浅色来突出显示收盘价位于超买/超卖区域之内的烛形MA MACD 仓位平均 v2
这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进