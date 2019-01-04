这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。

这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。

XFisher_org_v2_Candle 指标使用了浅色来突出显示收盘价位于超买/超卖区域之内的烛形

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进