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XFisher_org_v1_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Candle
Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахHans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert
Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии
Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.Nerve
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов.