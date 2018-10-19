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Индикаторы

XFisher_org_v1_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1307
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор  XFisher_org_v1  в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Candle

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Candle

XFisher_org_v1_HTF XFisher_org_v1_HTF

Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии

MA MACD Position averaging MA MACD Position averaging

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов.