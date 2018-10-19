Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии. Для дорисовки уровней в индикаторе добавлен входной параметр

input bool Draw_Tail= true ;









Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

