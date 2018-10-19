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Индикаторы

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1739
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии. Для дорисовки уровней в индикаторе добавлен входной параметр

input bool Draw_Tail=true;          // Разрешение дорисовки уровней до конца ссесии


Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Close all positions Close all positions

Закрытие позиций при достижении уровня прибыли

Hedge any positions Hedge any positions

Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips

XFisher_org_v1_HTF XFisher_org_v1_HTF

Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v1_Candle XFisher_org_v1_Candle

Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде