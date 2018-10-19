Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1739
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии. Для дорисовки уровней в индикаторе добавлен входной параметр
input bool Draw_Tail=true; // Разрешение дорисовки уровней до конца ссесии
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert
Close all positions
Закрытие позиций при достижении уровня прибылиHedge any positions
Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips
XFisher_org_v1_HTF
Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXFisher_org_v1_Candle
Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде