Закрытие позиций при достижении уровня прибыли

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии

Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.