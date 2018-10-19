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Индикаторы

XFisher_org_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1285
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) просмотр
XFisher_org_v1_HTF.mq5 (24.25 KB) просмотр
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Индикатор  XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_v1.ex5.

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_HTF

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_HTF

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессии

Close all positions Close all positions

Закрытие позиций при достижении уровня прибыли

XFisher_org_v1_Candle XFisher_org_v1_Candle

Индикатор XFisher_org_v1 в свечном виде

MA MACD Position averaging MA MACD Position averaging

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.