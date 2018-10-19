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XFisher_org_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_v1.ex5.
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_HTF
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert
Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert с продлением разметки уровней до следующей сессииClose all positions
Закрытие позиций при достижении уровня прибыли
XFisher_org_v1_Candle
Индикатор XFisher_org_v1 в свечном видеMA MACD Position averaging
Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке.