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XFisher_org_v1_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFisher_org_v1_Candle.mq5 (22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

烛形形式的 XFisher_org_v1  指标。通过指标算法计算相关价格时间序列的结果以烛形显示，在很多情况下，这样的方法对于分析目的可以提供更多信息。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。


图 1. XFisher_org_v1_Candle 指标

图 1. XFisher_org_v1_Candle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22833

XFisher_org_v1_HTF XFisher_org_v1_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1 指标

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。

MA MACD 仓位平均 MA MACD 仓位平均

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。

Nerve Nerve

这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。