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XFisher_org_v1_Candle - MetaTrader 5脚本
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烛形形式的 XFisher_org_v1 指标。通过指标算法计算相关价格时间序列的结果以烛形显示，在很多情况下，这样的方法对于分析目的可以提供更多信息。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. XFisher_org_v1_Candle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22833
XFisher_org_v1_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1 指标Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。
MA MACD 仓位平均
这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。Nerve
这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。