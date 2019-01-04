烛形形式的 XFisher_org_v1 指标。通过指标算法计算相关价格时间序列的结果以烛形显示，在很多情况下，这样的方法对于分析目的可以提供更多信息。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。











图 1. XFisher_org_v1_Candle 指标