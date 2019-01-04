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XFisher_org_v1_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 The XFisher_org_v1 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 XFisher_org_v1.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. XFisher_org_v1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22832
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。关闭所有仓位
当达到指定利润水平时关闭所有仓位
XFisher_org_v1_Candle
烛形形式的 XFisher_org_v1 指标MA MACD 仓位平均
这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。