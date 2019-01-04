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XFisher_org_v1_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) 预览
XFisher_org_v1_HTF.mq5 (24.25 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 The XFisher_org_v1 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，应当把 XFisher_org_v1.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. XFisher_org_v1_HTF 指标

图 1. XFisher_org_v1_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22832

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。

关闭所有仓位 关闭所有仓位

当达到指定利润水平时关闭所有仓位

XFisher_org_v1_Candle XFisher_org_v1_Candle

烛形形式的 XFisher_org_v1 指标

MA MACD 仓位平均 MA MACD 仓位平均

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。