CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SignalTable_Sar_RSI_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1771
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iRSI и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.06.2008.

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_RSI_MA

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_RSI_MA

Fluctuate Fluctuate

Советник по принципы качель: выставляет отложенный Stop ордер увеличенным лотом и противоположным направлением.

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v1 XFisher_org_v1

Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.