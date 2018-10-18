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SignalTable_Sar_RSI_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Antonuk Oleg
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iRSI и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.06.2008.
Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_RSI_MA
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