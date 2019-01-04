实际作者:

Antonuk Oleg

这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号。

这个指标使用了 GetFontName.mqh 库中的类 (应当被复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).

这个指标最初是使用MQL4开发的，并且于2008年6月10日发布在 mql4.com 的代码库中。





图1. SignalTable_Sar_RSI_MA 指标