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指标

SignalTable_Sar_RSI_MA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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已发布:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
SignalTable_Sar_RSI_MA.mq5 (30.96 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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实际作者:

Antonuk Oleg

这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号。

这个指标使用了 GetFontName.mqh 库中的类 (应当被复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).

这个指标最初是使用MQL4开发的，并且于2008年6月10日发布在 mql4.com 的代码库中。

图1. SignalTable_Sar_RSI_MA 指标

图1. SignalTable_Sar_RSI_MA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22817

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标

XFisher_org_v1 XFisher_org_v1

含有额外平滑的 Fisher 指标， 用来避免主线和信号线的错误交叉。