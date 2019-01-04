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SignalTable_Sar_RSI_MA - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
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实际作者:
Antonuk Oleg
这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号。
这个指标使用了 GetFontName.mqh 库中的类 (应当被复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).
这个指标最初是使用MQL4开发的，并且于2008年6月10日发布在 mql4.com 的代码库中。
图1. SignalTable_Sar_RSI_MA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22817
Round_Levels_XN
Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标
FineTuningMACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标XFisher_org_v1
含有额外平滑的 Fisher 指标， 用来避免主线和信号线的错误交叉。