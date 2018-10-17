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Индикаторы

Round_Levels_XN - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2432
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Martes

Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней.

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input uint ZeroCount=2;                      //количество нулей для округления
input string levels_sirname="Price_Level_1"; //лейба уровней
input uint XNCount=3;                        //количество повторов всего набора линий
//----
input color Up_level_color2=clrBlue;    //цвет второго верхнего уровня
input STYLE Up_level_style2=SOLID_;     //стиль второго верхнего уровня
input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3;   //толщина второго верхнего уровня
//----
input color Up_level_color1=clrLime;    //цвет первого верхнего уровня
input STYLE Up_level_style1=SOLID_;     //стиль первого верхнего уровня
input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3;   //толщина первого верхнего уровня
//----
input color Dn_level_color1=clrRed;     //цвет первого нижнего уровня
input STYLE Dn_level_style1=SOLID_;     //стиль первого нижнего уровня
input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3;   //толщина первого нижнего уровня
//----
input color Dn_level_color2=clrMagenta; //цвет второго нижнего уровня
input STYLE Dn_level_style2=SOLID_;     //стиль второго нижнего уровня
input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3;   //толщина второго нижнего уровня

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2008.

Рис.1. Индикатор Round_Levels_XN

Рис.1. Индикатор Round_Levels_XN

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