Реальный автор:

Martes



Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней.

input uint ZeroCount= 2 ; input string levels_sirname= "Price_Level_1" ; input uint XNCount= 3 ; input color Up_level_color2= clrBlue ; input STYLE Up_level_style2=SOLID_; input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3; input color Up_level_color1= clrLime ; input STYLE Up_level_style1=SOLID_; input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3; input color Dn_level_color1= clrRed ; input STYLE Dn_level_style1=SOLID_; input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3; input color Dn_level_color2= clrMagenta ; input STYLE Dn_level_style2=SOLID_; input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2008.

Рис.1. Индикатор Round_Levels_XN