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Round_Levels_XN - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Martes
Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней.
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input uint ZeroCount=2; //количество нулей для округления input string levels_sirname="Price_Level_1"; //лейба уровней input uint XNCount=3; //количество повторов всего набора линий //---- input color Up_level_color2=clrBlue; //цвет второго верхнего уровня input STYLE Up_level_style2=SOLID_; //стиль второго верхнего уровня input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3; //толщина второго верхнего уровня //---- input color Up_level_color1=clrLime; //цвет первого верхнего уровня input STYLE Up_level_style1=SOLID_; //стиль первого верхнего уровня input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3; //толщина первого верхнего уровня //---- input color Dn_level_color1=clrRed; //цвет первого нижнего уровня input STYLE Dn_level_style1=SOLID_; //стиль первого нижнего уровня input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3; //толщина первого нижнего уровня //---- input color Dn_level_color2=clrMagenta; //цвет второго нижнего уровня input STYLE Dn_level_style2=SOLID_; //стиль второго нижнего уровня input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3; //толщина второго нижнего уровня
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2008.
Рис.1. Индикатор Round_Levels_XN
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