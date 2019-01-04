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实际作者:
Martes
Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线。
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input uint ZeroCount=2; //用于取整的小数位数 input string levels_sirname="Price_Level_1"; //水平标签 input uint XNCount=3; //整个线集的重复次数 //---- input color Up_level_color2=clrBlue; //上方第二条线的颜色 input STYLE Up_level_style2=SOLID_; //上方第二条线的线型 input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3; //上方第二条线的线宽 //---- input color Up_level_color1=clrLime; //上方第一条线的颜色 input STYLE Up_level_style1=SOLID_; //上方第一条线的线型 input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3; //上方第一条线的线宽 //---- input color Dn_level_color1=clrRed; //下方第一条线的颜色 input STYLE Dn_level_style1=SOLID_; //下方第一条线的线型 input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3; //下方第一条线的线宽 //---- input color Dn_level_color2=clrMagenta; //下方第二条线的颜色 input STYLE Dn_level_style2=SOLID_; //下方第二条线的线型 input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3; //下方第二条线的线宽
这个指标最初是使用MQL4语言编写的，并且于2008年3月29日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1. Round_Levels_XN 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22806
FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev
带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。
SignalTable_Sar_RSI_MA
这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号FineTuningMACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标