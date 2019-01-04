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指标

Round_Levels_XN - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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等级:
(14)
已发布:
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实际作者:

Martes

Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线。

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+
input uint ZeroCount=2;                      //用于取整的小数位数
input string levels_sirname="Price_Level_1"; //水平标签
input uint XNCount=3;                        //整个线集的重复次数
//----
input color Up_level_color2=clrBlue;    //上方第二条线的颜色
input STYLE Up_level_style2=SOLID_;     //上方第二条线的线型
input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3;   //上方第二条线的线宽
//----
input color Up_level_color1=clrLime;    //上方第一条线的颜色
input STYLE Up_level_style1=SOLID_;     //上方第一条线的线型
input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3;   //上方第一条线的线宽
//----
input color Dn_level_color1=clrRed;     //下方第一条线的颜色
input STYLE Dn_level_style1=SOLID_;     //下方第一条线的线型
input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3;   //下方第一条线的线宽
//----
input color Dn_level_color2=clrMagenta; //下方第二条线的颜色
input STYLE Dn_level_style2=SOLID_;     //下方第二条线的线型
input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3;   //下方第二条线的线宽

这个指标最初是使用MQL4语言编写的，并且于2008年3月29日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. Round_Levels_XN 指标

图 1. Round_Levels_XN 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22806

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