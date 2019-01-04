实际作者:

Martes



Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线。

input uint ZeroCount= 2 ; input string levels_sirname= "Price_Level_1" ; input uint XNCount= 3 ; input color Up_level_color2= clrBlue ; input STYLE Up_level_style2=SOLID_; input ENUM_WIDTH Up_level_width2=w_3; input color Up_level_color1= clrLime ; input STYLE Up_level_style1=SOLID_; input ENUM_WIDTH Up_level_width1=w_3; input color Dn_level_color1= clrRed ; input STYLE Dn_level_style1=SOLID_; input ENUM_WIDTH Dn_level_width1=w_3; input color Dn_level_color2= clrMagenta ; input STYLE Dn_level_style2=SOLID_; input ENUM_WIDTH Dn_level_width2=w_3;

这个指标最初是使用MQL4语言编写的，并且于2008年3月29日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. Round_Levels_XN 指标