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FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение средней линии индикатора FineTuningMACandle_Chl_Arr находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.
- Слабый - нет цветных точек;
- Средний - маленькие цветные точки;
- Сильный - большие цветные точки.
Цвет свечек исходного индикатора передаётся цветом сигнальной линии.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev
Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTraders_Dynamic_Index
Индикатор Traders Dynamic Index
Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRound_Levels_XN
Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней