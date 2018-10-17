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Индикаторы

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение средней линии индикатора FineTuningMACandle_Chl_Arr находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.

  1. Слабый - нет цветных точек;
  2. Средний - маленькие цветные точки;
  3. Сильный - большие цветные точки.

Цвет свечек исходного индикатора передаётся цветом сигнальной линии.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Traders_Dynamic_Index Traders_Dynamic_Index

Индикатор Traders Dynamic Index

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF

Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней