Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения

Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней

Советник по принципы качель: выставляет отложенный Stop ордер увеличенным лотом и противоположным направлением.