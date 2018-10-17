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Индикаторы

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1167
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev.ex5.

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_HTF

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev

Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровней

Fluctuate Fluctuate

Советник по принципы качель: выставляет отложенный Stop ордер увеличенным лотом и противоположным направлением.