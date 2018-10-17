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FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev.ex5.
Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF
Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклоненияFineTuningMACandle_HTF
Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Round_Levels_XN рисует сверху и снизу от цены по несколько ближайших к текущей цене "круглых" уровнейFluctuate
Советник по принципы качель: выставляет отложенный Stop ордер увеличенным лотом и противоположным направлением.