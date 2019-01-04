请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1453
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
带有另外使用的基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。
如果 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标平均线的标准差在 dK1 和 dK2 参数值之间，就在移动平均中出现彩色点。它的颜色对应了当前趋势的方向。
input double dK1=1.5; // 二乘法过滤器系数 1 input double dK2=2.5; // 二乘法过滤器系数 2
如果标准差变得高于 dK2 输入参数值了，点的大小就会增加。这样，我们就能得到三个级别的趋势强弱指示。
- 弱 - 没有点;
- 中等 - 小的彩色点;
- 强 - 大的彩色点。
指标烛形的初始颜色是由信号线颜色传入的。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22804
FineTuningMACandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标SAR_Oscillator2
SAR Oscillator 2 指标
FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标Round_Levels_XN
Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线