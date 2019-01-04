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FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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带有另外使用的基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。

如果 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标平均线的标准差在 dK1 和 dK2 参数值之间，就在移动平均中出现彩色点。它的颜色对应了当前趋势的方向。

input double dK1=1.5;  // 二乘法过滤器系数 1
input double dK2=2.5;  // 二乘法过滤器系数 2

如果标准差变得高于 dK2 输入参数值了，点的大小就会增加。这样，我们就能得到三个级别的趋势强弱指示。

  1. 弱 - 没有点;
  2. 中等 - 小的彩色点;
  3. 强 - 大的彩色点。

指标烛形的初始颜色是由信号线颜色传入的。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标

图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22804

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标

SAR_Oscillator2 SAR_Oscillator2

SAR Oscillator 2 指标

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线