带有另外使用的基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。

如果 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标平均线的标准差在 dK1 和 dK2 参数值之间，就在移动平均中出现彩色点。它的颜色对应了当前趋势的方向。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准差变得高于 dK2 输入参数值了，点的大小就会增加。这样，我们就能得到三个级别的趋势强弱指示。

弱 - 没有点; 中等 - 小的彩色点; 强 - 大的彩色点。

指标烛形的初始颜色是由信号线颜色传入的。



本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。





图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标