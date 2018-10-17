Интерпретация:

В общем случае:

когда зелёная линия RSI находится над красной сигнальной линией, рынок бычий. Когда зелёная линия RSI находится под красной сигнальной линией, рынок медвежий.

Базовая линия рынка:

торговать рекомендуется при нахождении линии в диапазоне от уровня перекупленности до уровня перепроданности. При приближении базовой линии рынка к границам диапазона, следует ожидать изменения направления тенденции.

Ленты волатильности:

когда рынок быстр и активен, ленты расширяются - торговать следует по направлению линий RSI и сигнальной. В периоды затишья, консолидации, ожидания выхода новостей, и т.д., ленты сужаются и находятся в узком диапазоне. При длительном нахождении лент в узком диапазоне, следует ожидать сильного всплеска и начала движения цены.