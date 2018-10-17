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Индикаторы

Traders_Dynamic_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Traders Dynamic Index - определяет и отображает направление тренда, силу и волатильность рынка.

Имеет одиннадцать настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI applied price - цена расчёта RSI
  • Volatility band period - период расчёта лент волатильности
  • RSI smoothing period - период сглаживания линии RSI
  • RSI smoothing method - метод сглаживания линии RSI
  • Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии
  • Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Show Market Base line - отображать базовую линию рынка (Yes/No)
  • Show Volatility band lines - отображать линии лент волатильности (Yes/No)

Интерпретация:

В общем случае:
когда зелёная линия RSI находится над красной сигнальной линией, рынок бычий. Когда зелёная линия RSI находится под красной сигнальной линией, рынок медвежий.

Базовая линия рынка:
торговать рекомендуется при нахождении линии в диапазоне от уровня перекупленности до уровня перепроданности. При приближении базовой линии рынка к границам диапазона, следует ожидать изменения направления тенденции.

Ленты волатильности:
когда рынок быстр и активен, ленты расширяются - торговать следует по направлению линий RSI и сигнальной. В периоды затишья, консолидации, ожидания выхода новостей, и т.д., ленты сужаются и находятся в узком диапазоне. При длительном нахождении лент в узком диапазоне, следует ожидать сильного всплеска и начала движения цены.


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