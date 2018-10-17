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Traders_Dynamic_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Traders Dynamic Index - определяет и отображает направление тренда, силу и волатильность рынка.
Имеет одиннадцать настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI applied price - цена расчёта RSI
- Volatility band period - период расчёта лент волатильности
- RSI smoothing period - период сглаживания линии RSI
- RSI smoothing method - метод сглаживания линии RSI
- Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии
- Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Show Market Base line - отображать базовую линию рынка (Yes/No)
- Show Volatility band lines - отображать линии лент волатильности (Yes/No)
Интерпретация:
В общем случае:
когда зелёная линия RSI находится над красной сигнальной линией, рынок бычий. Когда зелёная линия RSI находится под красной сигнальной линией, рынок медвежий.
Базовая линия рынка:
торговать рекомендуется при нахождении линии в диапазоне от уровня перекупленности до уровня перепроданности. При приближении базовой линии рынка к границам диапазона, следует ожидать изменения направления тенденции.
Ленты волатильности:
когда рынок быстр и активен, ленты расширяются - торговать следует по направлению линий RSI и сигнальной. В периоды затишья, консолидации, ожидания выхода новостей, и т.д., ленты сужаются и находятся в узком диапазоне. При длительном нахождении лент в узком диапазоне, следует ожидать сильного всплеска и начала движения цены.
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