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FineTuningMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FineTuningMACandle.ex5.
Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_HTF
Traders_Dynamic_Index
Индикатор Traders Dynamic IndexTMS_Arrows
Индикатор TMS Arrows
FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev
Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклоненияFineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF
Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах