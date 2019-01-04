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RSI 柱形图振荡指标把平滑过的两个不同周期数的RSI之间的差显示为彩色柱形图。
本指标有三个输入参数:
- 快速 RSI 周期数
- 慢速 RSI 周期数
- Smoothing - 两个RSI之差的平滑周期数
计算:
OscRSI = SMA(RAW, Smoothing)
其中:
RAW = FastRSI - SlowRSI
FastRSI = RSI(快速 RSI 周期数)
SlowRSI = RSI(慢速 RSI 周期数)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22801
Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
规范化的日内强度振荡指标LWMA_MA
LWMA/SMA 比率指标
SAR_Oscillator2
SAR Oscillator 2 指标FineTuningMACandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标