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RSI_Oscillator_Histo - MetaTrader 5脚本

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RSI 柱形图振荡指标把平滑过的两个不同周期数的RSI之间的差显示为彩色柱形图。

本指标有三个输入参数:

  • 快速 RSI 周期数
  • 慢速 RSI 周期数
  • Smoothing - 两个RSI之差的平滑周期数

计算:

OscRSI = SMA(RAW, Smoothing)

其中:

RAW = FastRSI - SlowRSI

FastRSI = RSI(快速 RSI 周期数)
SlowRSI = RSI(慢速 RSI 周期数)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22801

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator

规范化的日内强度振荡指标

LWMA_MA LWMA_MA

LWMA/SMA 比率指标

SAR_Oscillator2 SAR_Oscillator2

SAR Oscillator 2 指标

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标