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Индикаторы

LWMA_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1643
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор LWMA/SMA ratio - цветная гистограмма разности двух скользящих средних - простой и линейно-взвешенной.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

DMA = (LWMA / SMA)-1.0

где:

LWMA - линейно-взвешенная МА с периодом Period
SMA - простая МА с периодом Period

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RSI_Oscillator_Histo RSI_Oscillator_Histo

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