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LWMA_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор LWMA/SMA ratio - цветная гистограмма разности двух скользящих средних - простой и линейно-взвешенной.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
DMA = (LWMA / SMA)-1.0
где:
LWMA - линейно-взвешенная МА с периодом Period
SMA - простая МА с периодом Period
Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
Индикатор Normalized Intraday Intensity OscillatorRSI_Oscillator_Histo
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ComparePrices
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