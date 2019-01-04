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Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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John Bollinger 的规范化日内强度振荡指标。
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
计算:
NII = SMA(SUMM, Period) / AvgVOL * 100.0
其中:
AvgVOL = SMA(VOL, Period)
SUMM = (2.0 * Close-High-Low) / (High-Low) * VOL
VOL - 分时交易量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22800
LWMA_MA
LWMA/SMA 比率指标Hurst_Difference
Hurst 差值指标
RSI_Oscillator_Histo
RSI 柱形图振荡指标SAR_Oscillator2
SAR Oscillator 2 指标