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Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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John Bollinger 的规范化日内强度振荡指标。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

NII = SMA(SUMM, Period) / AvgVOL * 100.0

其中:

AvgVOL = SMA(VOL, Period)
SUMM = (2.0 * Close-High-Low) / (High-Low) * VOL

VOL - 分时交易量


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22800

LWMA_MA LWMA_MA

LWMA/SMA 比率指标

Hurst_Difference Hurst_Difference

Hurst 差值指标

RSI_Oscillator_Histo RSI_Oscillator_Histo

RSI 柱形图振荡指标

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SAR Oscillator 2 指标