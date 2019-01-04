John Bollinger 的规范化日内强度振荡指标。

它有一个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

计算: NII = SMA(SUMM, Period) / AvgVOL * 100.0 其中: AvgVOL = SMA(VOL, Period)

SUMM = (2.0 * Close-High-Low) / (High-Low) * VOL VOL - 分时交易量





