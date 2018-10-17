Индикатор Compare Prices предлагает к использованию в своих разработках нестандартную цену, с логарифмическим расчётом.

Выводит две линии: исходную цену Close (Зелёная), и рассчитанную по логарифму (Красная).

Имеет один настраиваемый параметр:

Prices shift - смещение цены для расчёта логарифма.