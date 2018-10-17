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Индикаторы

ComparePrices - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1899
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Compare Prices предлагает к использованию в своих разработках нестандартную цену, с логарифмическим расчётом.

Выводит две линии: исходную цену Close (Зелёная), и рассчитанную по логарифму (Красная).

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Prices shift - смещение цены для расчёта логарифма.

Расчёт:

MainPrice = Close
LogPrice = Close / (1.0+LOG10(ShiftClose / Close)

где:

LOG10 - логарифм по основанию 10
ShiftClose - цена Close Prices shift баров назад

Рис.1. Compare Price, Prices shift = 1


Рис.2. Compare Price, Prices shift = 5

LWMA_MA LWMA_MA

Индикатор LWMA/SMA ratio

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator

Индикатор Normalized Intraday Intensity Oscillator

Rubicons_CCI_Cross Rubicons_CCI_Cross

Индикатор Rubicons CCI Cross

Hurst_Difference Hurst_Difference

Индикатор Hurst Difference