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ComparePrices - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Compare Prices предлагает к использованию в своих разработках нестандартную цену, с логарифмическим расчётом.
Выводит две линии: исходную цену Close (Зелёная), и рассчитанную по логарифму (Красная).
Имеет один настраиваемый параметр:
- Prices shift - смещение цены для расчёта логарифма.
Расчёт:
MainPrice = Close
LogPrice = Close / (1.0+LOG10(ShiftClose / Close)
где:
LOG10 - логарифм по основанию 10
ShiftClose - цена Close Prices shift баров назад
Рис.1. Compare Price, Prices shift = 1
Рис.2. Compare Price, Prices shift = 5
LWMA_MA
Индикатор LWMA/SMA ratioNormalized_Intraday_Intensity_Oscillator
Индикатор Normalized Intraday Intensity Oscillator
Rubicons_CCI_Cross
Индикатор Rubicons CCI CrossHurst_Difference
Индикатор Hurst Difference