Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator отображает состояние рынка: тренд или волатильность.



Был описан в "Technical Analysis of Stocks and Commodities" в марте 2007 года в статье Радха Панини (Radha Panini), на основании статьи «Процедура оценки фрактальной формы колебаний» (A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) Карлоас Севчика (Carlos Sevcik).

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Threshold - пороговый уровень

