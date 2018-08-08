CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FGDI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1845
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator отображает состояние рынка: тренд или волатильность.

Был описан в "Technical Analysis of Stocks and Commodities" в марте 2007 года в статье Радха Панини (Radha Panini), на основании статьи «Процедура оценки фрактальной формы колебаний» (A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) Карлоас Севчика (Carlos Sevcik).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Threshold - пороговый уровень

Значения ниже порогового уровня означают трендовое состояние рынка и отображаются красным цветом, значения выше порогового уровня - говорят о неустойчивом волатильном состоянии и отображаются синим цветом.

Forecast Forecast

Индикатор Forecast oscillator

GD GD

Скользящая средняя Generalized DEMA

DEROSC DEROSC

Индикатор Derivative Oscillator

COG_Channel COG_Channel

Индикатор Center of Gravity Channel