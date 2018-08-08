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FGDI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator отображает состояние рынка: тренд или волатильность.
Был описан в "Technical Analysis of Stocks and Commodities" в марте 2007 года в статье Радха Панини (Radha Panini), на основании статьи «Процедура оценки фрактальной формы колебаний» (A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) Карлоас Севчика (Carlos Sevcik).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Threshold - пороговый уровень
Значения ниже порогового уровня означают трендовое состояние рынка и отображаются красным цветом, значения выше порогового уровня - говорят о неустойчивом волатильном состоянии и отображаются синим цветом.
DEROSC
Индикатор Derivative OscillatorCOG_Channel
Индикатор Center of Gravity Channel