Hurst 差值指标从分形维度中计算 Hurst 指数。 它是基于分形模式的 FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator（分形图维度指标）) 指标。

它有两个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 Applied price（应用的价格）



如果我们假定价格的变化遵从多分形模式，那么 Hurst 指数的变化可以看作对波动性变化的预测，也就给出了进场交易决定的时间 (正的振荡指标值) 来在高度波动的时候获利。

这个指标只是预测即将到来的增大的波动性，方向指标应当用于确定交易的方向。 在指标正数值范围内震荡指标线突然的强震是一种警告信号。

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