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Hurst 差值指标从分形维度中计算 Hurst 指数。 它是基于分形模式的 FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator（分形图维度指标）) 指标。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Applied price（应用的价格）
如果我们假定价格的变化遵从多分形模式，那么 Hurst 指数的变化可以看作对波动性变化的预测，也就给出了进场交易决定的时间 (正的振荡指标值) 来在高度波动的时候获利。
这个指标只是预测即将到来的增大的波动性，方向指标应当用于确定交易的方向。
在指标正数值范围内震荡指标线突然的强震是一种警告信号。
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由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22798
ComparePrices
比较价格指标Rubicons_CCI_Cross
Rubicons CCI 交叉指标
LWMA_MA
LWMA/SMA 比率指标Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
规范化的日内强度振荡指标