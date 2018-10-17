CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rubicons_CCI_Cross - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2060
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнальный индикатор-осциллятор Rubicons CCI Cross. Представляет собой стандартный CCI с сигнальной линией - трёхпериодной экспоненциальной скользящей средней.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • EMA period - период расчёта сигнальной EMA
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности.

Сигналы:

  • Если линия CCI пересекает уровень перепроданности снизу-вверх и линия CCI выше линии сигнальной EMA, то ставится сигнальный указатель на покупку.
  • Если линия CCI пересекает уровень перекупленности сверху-вниз и линия CCI ниже линии сигнальной EMA, то ставится сигнальный указатель на продажу.

ComparePrices ComparePrices

Индикатор Compare Prices

LWMA_MA LWMA_MA

Индикатор LWMA/SMA ratio

Hurst_Difference Hurst_Difference

Индикатор Hurst Difference

GannSwing GannSwing

Индикатор Gann Swing