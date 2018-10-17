Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Rubicons_CCI_Cross - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2060
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальный индикатор-осциллятор Rubicons CCI Cross. Представляет собой стандартный CCI с сигнальной линией - трёхпериодной экспоненциальной скользящей средней.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- EMA period - период расчёта сигнальной EMA
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности.
Сигналы:
- Если линия CCI пересекает уровень перепроданности снизу-вверх и линия CCI выше линии сигнальной EMA, то ставится сигнальный указатель на покупку.
- Если линия CCI пересекает уровень перекупленности сверху-вниз и линия CCI ниже линии сигнальной EMA, то ставится сигнальный указатель на продажу.
ComparePrices
Индикатор Compare PricesLWMA_MA
Индикатор LWMA/SMA ratio
Hurst_Difference
Индикатор Hurst DifferenceGannSwing
Индикатор Gann Swing