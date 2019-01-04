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ComparePrices - MetaTrader 5脚本

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比较价格指标使用了非标准价格的对数计算。

它显示了两条线：初始收盘价 (绿色) 和根据对数计算的线形 (红色)。

它有一个可以配置的参数:

  • Prices shift - 用于对数计算的价格偏移

计算:

MainPrice = Close
LogPrice = Close / (1.0+LOG10(ShiftClose / Close)

其中:

LOG10 - 基底为10的对数计算
ShiftClose - 收盘价向回的偏移柱数

图 1. 比较价格, Prices shift = 1


图 2. 比较价格, Prices shift = 5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22797

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