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FineTuningMACandle_Chl_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint FTMA=10; input double rank1=2; input double rank2=2; input double rank3=2; input double Shift1=1; input double Shift2=1; input double Shift3=1; input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах input uint Gap=10; //размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=10; // период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; // девиация input uint ArraySymb=108; // Символ для сигнальных значков
Для замены значения последнего входного параметра следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr
Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечFractalChannel_Cloud_HTF
Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Используется индикатор iAlligator (Alligator)Lot Check
Утилита - правильное округление лота