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Индикаторы

FineTuningMACandle_Chl_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1416
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint   FTMA=10;
input double rank1=2;
input double rank2=2;
input double rank3=2;
input double Shift1=1;
input double Shift2=1;
input double Shift3=1;
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input uint Gap=10;                                     //размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BBLength=10;                                // период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       // девиация
input uint ArraySymb=108;                              // Символ для сигнальных значков

Для замены значения последнего входного параметра следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr

Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl_Arr

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

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Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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Используется индикатор iAlligator (Alligator)

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