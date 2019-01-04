思路来自于 - Airat Safin

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这是一个工具脚本，输入参数中设置了手数大小，在结果中我们会取得一个正确的取整手数，以及一项辅助数据： 最大手数大小，手数变化步长以及最小止损大小。

您可以设置所需的交易品种来进行计算。



