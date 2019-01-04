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Lot Check - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Lot Check.mq5 (15.75 KB) 预览
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思路来自于 - Airat Safin

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这是一个工具脚本，输入参数中设置了手数大小，在结果中我们会取得一个正确的取整手数，以及一项辅助数据： 最大手数大小，手数变化步长以及最小止损大小。

您可以设置所需的交易品种来进行计算。

Lot Check

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22785

Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

影子真实强弱指数

True_Strength_Index True_Strength_Index

真实强弱指数指标

Volatility_Ratio2 Volatility_Ratio2

Volatility Ratio2 指标

Fluctuate Fluctuate

基于摇摆的EA交易： EA交易设置在相反方向上的，增加手数的止损挂单。