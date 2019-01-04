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Lot Check - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1749
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Airat Safin
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这是一个工具脚本，输入参数中设置了手数大小，在结果中我们会取得一个正确的取整手数，以及一项辅助数据： 最大手数大小，手数变化步长以及最小止损大小。
您可以设置所需的交易品种来进行计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22785
Shadow_True_Strength_Index
影子真实强弱指数True_Strength_Index
真实强弱指数指标
Volatility_Ratio2
Volatility Ratio2 指标Fluctuate
基于摇摆的EA交易： EA交易设置在相反方向上的，增加手数的止损挂单。