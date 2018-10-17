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Индикаторы

Par_MA_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1515
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Parabolic Moving Average with Bands - параболическая скользящая средняя с лентами стандартного отклонения.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА
  • Deviation - величина стандартного отклонения


True_Strength_Index True_Strength_Index

Индикатор True Strength Index

Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

Shadow True Strength Index

Par_MA Par_MA

Индикатор Parabolic Moving Average

TMS_Arrows TMS_Arrows

Индикатор TMS Arrows