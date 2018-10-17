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Par_MA_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Parabolic Moving Average with Bands - параболическая скользящая средняя с лентами стандартного отклонения.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
- Deviation - величина стандартного отклонения
True_Strength_Index
Индикатор True Strength IndexShadow_True_Strength_Index
Shadow True Strength Index
Par_MA
Индикатор Parabolic Moving AverageTMS_Arrows
Индикатор TMS Arrows