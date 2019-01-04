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Shadow_True_Strength_Index - MetaTrader 5脚本
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影子真实强弱指数振荡指标，含有两条信号线 (TSI shadows).
它有十个输入参数：
- Price source - 计算源数据的价格， 也就是 TSI (*) 所计算的价格
- Price source period - 源数据计算的周期数, 也就是 TSI (*) 所计算的周期数
- First smoothing period - 主平滑周期数
- Second smoothing period - 次级平滑周期数
- First shadow period - 第一条信号线的计算周期数
- First shadow method - 第一条信号线的计算方法
- Second shadow period - 第二条信号线的计算周期数
- Second shadow method - 第二条信号线的计算方法
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
Shadow1 = MA(TSI, First shadow period, First shadow method)
Shadow2 = MA(Shadow1, Second shadow period, Second shadow method)
其中:
UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)
UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)
UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22784
True_Strength_Index
真实强弱指数指标Par_MA_Bands
抛物线移动平均和区带指标
Lot Check
这是一个用于正确进行手数取整的工具Volatility_Ratio2
Volatility Ratio2 指标