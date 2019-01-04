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Shadow_True_Strength_Index - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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已发布:
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影子真实强弱指数振荡指标，含有两条信号线 (TSI shadows).

它有十个输入参数：

  • Price source - 计算源数据的价格， 也就是 TSI (*) 所计算的价格
  • Price source period - 源数据计算的周期数, 也就是 TSI (*) 所计算的周期数
  • First smoothing period - 主平滑周期数
  • Second smoothing period - 次级平滑周期数
  • First shadow period - 第一条信号线的计算周期数
  • First shadow method - 第一条信号线的计算方法
  • Second shadow period - 第二条信号线的计算周期数
  • Second shadow method - 第二条信号线的计算方法
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
Shadow1 = MA(TSI, First shadow period, First shadow method)
Shadow2 = MA(Shadow1, Second shadow period, Second shadow method)

其中:

UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)

UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)

UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)

* TSI 计算的源数据:
TSI 指标使用收盘价格计算不同，这里的计算是根据价格的简单移动平均 (SMA)，不仅使用了计算的价格也使用了它的周期数，如果 SMA 的价格计算周期数是1，指标的 TSI 线就和 TSI 指标线完全一样，如果价格源周期数值大一些，TSI线就会被平滑。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22784

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