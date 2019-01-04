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真实强弱指数振荡指标。
它有四个输入参数:
- First smoothing period - 主平滑周期数
- Second smoothing period - 次级平滑周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
其中:
UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)
UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)
UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22783
Par_MA_Bands
抛物线移动平均和区带指标Par_MA
抛物线移动平均指标
Shadow_True_Strength_Index
影子真实强弱指数Lot Check
这是一个用于正确进行手数取整的工具