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True_Strength_Index - MetaTrader 5脚本

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真实强弱指数振荡指标。

它有四个输入参数:

  • First smoothing period - 主平滑周期数
  • Second smoothing period - 次级平滑周期数
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2

其中:

UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)

UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)

UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22783

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

抛物线移动平均和区带指标

Par_MA Par_MA

抛物线移动平均指标

Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

影子真实强弱指数

Lot Check Lot Check

这是一个用于正确进行手数取整的工具