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Индикаторы

Par_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1668
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Parabolic Moving Average - скользящая средняя по параболической регрессии.

Имеет меньшую задержку, чем большинство других скользящих средних.
Для расчёта скользящей средней используется алгоритм из "В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик (Basic) для персональных компьютеров. M 1987"

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА



Par_MA_Bands Par_MA_Bands

Индикатор Parabolic MA with Bands indicator

True_Strength_Index True_Strength_Index

Индикатор True Strength Index

TMS_Arrows TMS_Arrows

Индикатор TMS Arrows

Traders_Dynamic_Index Traders_Dynamic_Index

Индикатор Traders Dynamic Index