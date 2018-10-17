Индикатор Parabolic Moving Average - скользящая средняя по параболической регрессии.



Имеет меньшую задержку, чем большинство других скользящих средних.

Для расчёта скользящей средней используется алгоритм из "В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик (Basic) для персональных компьютеров. M 1987"

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта МА

- период расчёта МА Applied price - цена расчёта МА







