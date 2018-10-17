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Par_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Parabolic Moving Average - скользящая средняя по параболической регрессии.
Имеет меньшую задержку, чем большинство других скользящих средних.
Для расчёта скользящей средней используется алгоритм из "В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик (Basic) для персональных компьютеров. M 1987"
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
Par_MA_Bands
Индикатор Parabolic MA with Bands indicatorTrue_Strength_Index
Индикатор True Strength Index
TMS_Arrows
Индикатор TMS ArrowsTraders_Dynamic_Index
Индикатор Traders Dynamic Index