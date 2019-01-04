代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Par_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1668
等级:
(12)
已发布:
Par_MA.mq5 (9.31 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

抛物线移动平均指标是基于抛物线回归的移动平均。

它比其它的移动平均有更少的延迟，
该算法在V.P. Dyakonov 的 "Handbook of Basic language algorithms and programs for personal computers（个人电脑基本语言算法和程序手册）" (Moscow, 1987) 书中描述，它用于计算移动平均

它有两个可以配置的参数:

  • Period - МА 计算周期数
  • Applied price - МА 计算价格



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22780

TMS_Arrows TMS_Arrows

TMS Arrows 指标

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

抛物线移动平均和区带指标

True_Strength_Index True_Strength_Index

真实强弱指数指标