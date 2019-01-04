抛物线移动平均指标是基于抛物线回归的移动平均。



它比其它的移动平均有更少的延迟，

该算法在V.P. Dyakonov 的 "Handbook of Basic language algorithms and programs for personal computers（个人电脑基本语言算法和程序手册）" (Moscow, 1987) 书中描述，它用于计算移动平均。

它有两个可以配置的参数:

Period - МА 计算周期数

- МА 计算周期数 Applied price - МА 计算价格







