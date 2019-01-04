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抛物线移动平均指标是基于抛物线回归的移动平均。
它比其它的移动平均有更少的延迟，
该算法在V.P. Dyakonov 的 "Handbook of Basic language algorithms and programs for personal computers（个人电脑基本语言算法和程序手册）" (Moscow, 1987) 书中描述，它用于计算移动平均。
它有两个可以配置的参数:
- Period - МА 计算周期数
- Applied price - МА 计算价格
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22780
TMS_Arrows
TMS Arrows 指标Alligator Simple v1.0
这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标
Par_MA_Bands
抛物线移动平均和区带指标True_Strength_Index
真实强弱指数指标