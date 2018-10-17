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TMS_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор TMS Arrows. Основан на показании трёх индикаторов: Heiken Ashi, Stochastic, Traders Dynamic Index.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- TDI RSI period - период расчёта RSI индикатора Traders Dynamic Index
- TDI RSI applied price - цена расчёта RSI Traders Dynamic Index
- TDI Volatility band period - период расчёта лент волатильности Traders Dynamic Index
- TDI RSI smoothing period - период сглаживания линии RSI Traders Dynamic Index
- TDI RSI smoothing method - метод сглаживания линии RSI Traders Dynamic Index
- TDI Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии Traders Dynamic Index
- TDI Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии Traders Dynamic Index
- Signal point anchor - точка привязки сигнальных указателей:
- High/Low - на ценах High и Low
- Open - на цене Open
Бычий сигнальный указатель зелёного цвета ставится в случае:
- Зеленая линия TDI пересекает красную сигнальную линию TDI снизу-вверх
- Стохастик движется вверх
- 1-я или 2-я свеча Heiken Ashi бычья
Медвежий сигнальный указатель красного цвета ставится в случае:
- Зеленая линия TDI пересекает красную сигнальную линию TDI сверху-вниз
- Стохастик движется вниз
- 1-я или 2-я свеча Heiken Ashi медвежья
Par_MA
Индикатор Parabolic Moving AveragePar_MA_Bands
Индикатор Parabolic MA with Bands indicator
Traders_Dynamic_Index
Индикатор Traders Dynamic IndexFineTuningMACandle_HTF
Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах