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Индикаторы

TMS_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2357
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор TMS Arrows. Основан на показании трёх индикаторов: Heiken Ashi, Stochastic, Traders Dynamic Index.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • TDI RSI period - период расчёта RSI индикатора Traders Dynamic Index
  • TDI RSI applied price - цена расчёта RSI Traders Dynamic Index
  • TDI Volatility band period - период расчёта лент волатильности Traders Dynamic Index
  • TDI RSI smoothing period - период сглаживания линии RSI Traders Dynamic Index
  • TDI RSI smoothing method - метод сглаживания линии RSI Traders Dynamic Index
  • TDI Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии Traders Dynamic Index
  • TDI Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии Traders Dynamic Index
  • Signal point anchor - точка привязки сигнальных указателей:
    • High/Low - на ценах High и Low
    • Open - на цене Open

Бычий сигнальный указатель зелёного цвета ставится в случае:

  1. Зеленая линия TDI пересекает красную сигнальную линию TDI снизу-вверх
  2. Стохастик движется вверх
  3. 1-я или 2-я свеча Heiken Ashi бычья

Медвежий сигнальный указатель красного цвета ставится в случае:

  1. Зеленая линия TDI пересекает красную сигнальную линию TDI сверху-вниз
  2. Стохастик движется вниз
  3. 1-я или 2-я свеча Heiken Ashi медвежья

Par_MA Par_MA

Индикатор Parabolic Moving Average

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

Индикатор Parabolic MA with Bands indicator

Traders_Dynamic_Index Traders_Dynamic_Index

Индикатор Traders Dynamic Index

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

Индикатор FineTuningMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах