TMS Arrows 信号指标，它是基于三个指标的: Heiken Ashi, 随机振荡指标 和 Traders Dynamic Index（交易者动态指数）。

它有八个可以调整的参数:

TDI RSI 周期数

TDI RSI 使用的价格类型

TDI Volatility band 周期数

TDI RSI 平滑方法

TDI RSI 平滑方法

TDI Signal 平滑周期数

TDI Signal 平滑方法

Signal point anchor :

: High/Low - 最高价和最低价

- 最高价和最低价

Open - 开盘价