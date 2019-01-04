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TMS_Arrows - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TMS Arrows 信号指标，它是基于三个指标的: Heiken Ashi, 随机振荡指标 和 Traders Dynamic Index（交易者动态指数）

它有八个可以调整的参数:

  • TDI RSI 周期数
  • TDI RSI 使用的价格类型
  • TDI Volatility band 周期数
  • TDI RSI 平滑方法
  • TDI RSI 平滑方法
  • TDI Signal 平滑周期数
  • TDI Signal 平滑方法
  • Signal point anchor:
    • High/Low - 最高价和最低价
    • Open - 开盘价

如果有以下情况设置绿色牛势标签:

  1. 绿色 TDI 线与红色信号 TDI 向上交叉
  2. 随机振荡指标向上变化
  3. 第一个或者第二个 Heiken Ashi 烛形是牛势

如果有以下情况设置红色熊势 信号标签:

  1. 绿色TDI线与红色信号TDI 线 向下交叉
  2. 随机振荡指标向下变化
  3. 第一个或者第二个Heiken Ashi 烛形是熊势

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22779

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标

Traders_Dynamic_Index Traders_Dynamic_Index

Traders Dynamic Index （交易者动态指数）指标

Par_MA Par_MA

抛物线移动平均指标

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

抛物线移动平均和区带指标