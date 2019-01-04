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TMS Arrows 信号指标，它是基于三个指标的: Heiken Ashi, 随机振荡指标 和 Traders Dynamic Index（交易者动态指数）。
它有八个可以调整的参数:
- TDI RSI 周期数
- TDI RSI 使用的价格类型
- TDI Volatility band 周期数
- TDI RSI 平滑方法
- TDI RSI 平滑方法
- TDI Signal 平滑周期数
- TDI Signal 平滑方法
- Signal point anchor:
- High/Low - 最高价和最低价
- Open - 开盘价
如果有以下情况设置绿色牛势标签:
- 绿色 TDI 线与红色信号 TDI 向上交叉
- 随机振荡指标向上变化
- 第一个或者第二个 Heiken Ashi 烛形是牛势
如果有以下情况设置红色熊势 信号标签:
- 绿色TDI线与红色信号TDI 线 向下交叉
- 随机振荡指标向下变化
- 第一个或者第二个Heiken Ashi 烛形是熊势
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22779
Alligator Simple v1.0
这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标Traders_Dynamic_Index
Traders Dynamic Index （交易者动态指数）指标
Par_MA
抛物线移动平均指标Par_MA_Bands
抛物线移动平均和区带指标