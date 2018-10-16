Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

input uint FTMA= 10 ; input double rank1= 2 ; input double rank2= 2 ; input double rank3= 2 ; input double Shift1= 1 ; input double Shift2= 1 ; input double Shift3= 1 ; input int PriceShift= 0 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор FineTuningMACandle_Chl