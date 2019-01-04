请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Alligator Simple v1.0 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3125
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Nikolay Khrushchev
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的，它在净值账户和锁仓账户中都可以工作，因为它在市场中一次只会保持一个仓位。如果 Every tick 参数设为 true, EA 就在每一分时下工作，如果是 false (默认设置), 就只在新柱出现的时候检查是否建立仓位。
进入市场的条件
- 买入: Lips#1 > Teeth#1 && Teeth#1 > Jaws#1
- 卖出: Lips#1 < Teeth#1 && Teeth#1 < Jaws#1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22778
Traders_Dynamic_Index
Traders Dynamic Index （交易者动态指数）指标FineTuningMACandle_Chl_Arr
使用信号标志替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标, 这样在大多数情况下看起来更加方便
TMS_Arrows
TMS Arrows 指标Par_MA
抛物线移动平均指标