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EA

Alligator Simple v1.0 - MetaTrader 5EA

MrGold166 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自于 - Nikolay Khrushchev

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的，它在净值账户和锁仓账户中都可以工作，因为它在市场中一次只会保持一个仓位。如果 Every tick 参数设为 true, EA 就在每一分时下工作，如果是 false (默认设置), 就只在新柱出现的时候检查是否建立仓位。


进入市场的条件

  • 买入:  Lips#1 > Teeth#1 && Teeth#1 > Jaws#1
  • 卖出:  Lips#1 < Teeth#1 && Teeth#1 < Jaws#1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22778

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