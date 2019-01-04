思路来自于 - Nikolay Khrushchev

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的，它在净值账户和锁仓账户中都可以工作，因为它在市场中一次只会保持一个仓位。如果 Every tick 参数设为 true, EA 就在每一分时下工作，如果是 false (默认设置), 就只在新柱出现的时候检查是否建立仓位。





进入市场的条件