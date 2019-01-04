解释:

一般情况下:

当绿色RSI线超过红色线时，表示市场是牛势，当绿色RSI线低于红色线时，表示市场是熊势。

市场基线:

推荐在这条线在超买和超卖水平之间波动时进行交易，当市场基线接近范围边界时，就可能有趋势方向的改变。

波动带:

当市场快速而活跃时，区带会扩展 - 在 RSI 和 信号线的方向上进行交易。在平静的时候、盘整、静候新闻，等等，区带就变窄。如果区带在很长时间内范围都很窄，就可能会有强的价格尖峰并开始变化。