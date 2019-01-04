请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Traders_Dynamic_Index - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2756
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易者动态指数振荡指标定义和显示了趋势的方向，以及市场强弱和波动性。
指标含有11个可以自定义的参数:
- RSI period - RSI 计算周期数
- RSI applied price (RSI的价格类型)
- Volatility band period
- RSI smoothing period
- RSI smoothing method
- Signal smoothing period
- Signal smoothing method
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
- Show Market Base line (Yes/No)
- Show Volatility band lines (Yes/No)
解释:
一般情况下:
当绿色RSI线超过红色线时，表示市场是牛势，当绿色RSI线低于红色线时，表示市场是熊势。
市场基线:
推荐在这条线在超买和超卖水平之间波动时进行交易，当市场基线接近范围边界时，就可能有趋势方向的改变。
波动带:
当市场快速而活跃时，区带会扩展 - 在 RSI 和 信号线的方向上进行交易。在平静的时候、盘整、静候新闻，等等，区带就变窄。如果区带在很长时间内范围都很窄，就可能会有强的价格尖峰并开始变化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22777
FineTuningMACandle_Chl_Arr
使用信号标志替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标, 这样在大多数情况下看起来更加方便FineTuningMACandle_Chl
带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标
Alligator Simple v1.0
这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标TMS_Arrows
TMS Arrows 指标