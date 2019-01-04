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Traders_Dynamic_Index - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易者动态指数振荡指标定义和显示了趋势的方向，以及市场强弱和波动性。

指标含有11个可以自定义的参数:

  • RSI period - RSI 计算周期数
  • RSI applied price (RSI的价格类型)
  • Volatility band period
  • RSI smoothing period
  • RSI smoothing method
  • Signal smoothing period
  • Signal smoothing method
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平
  • Show Market Base line (Yes/No)
  • Show Volatility band lines (Yes/No)

解释:

一般情况下:
当绿色RSI线超过红色线时，表示市场是牛势，当绿色RSI线低于红色线时，表示市场是熊势。

市场基线:
推荐在这条线在超买和超卖水平之间波动时进行交易，当市场基线接近范围边界时，就可能有趋势方向的改变。

波动带:
当市场快速而活跃时，区带会扩展 - 在 RSI 和 信号线的方向上进行交易。在平静的时候、盘整、静候新闻，等等，区带就变窄。如果区带在很长时间内范围都很窄，就可能会有强的价格尖峰并开始变化。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22777

FineTuningMACandle_Chl_Arr FineTuningMACandle_Chl_Arr

使用信号标志替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标, 这样在大多数情况下看起来更加方便

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标

TMS_Arrows TMS_Arrows

TMS Arrows 指标